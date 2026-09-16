«Везла для себя»: В Пулково у россиянки нашли 55 кг волос на 2,3 миллиона

Пулковские таможенники обнаружили в багаже пассажирки из Дубая 55 килограммов натуральных женских волос стоимостью свыше 2,3 млн рублей. Петербурженка утверждала, что везёт всю партию для личного пользования.

В Пулково у пассажирки из Дубая нашли 55 кг натуральных волос. Видео © Пресс-служба ФТС России

Как стало известно Life.ru, девушку остановили на «зелёном» коридоре во время выборочного контроля. При сканировании трёх чемоданов инспекторы заметили необычное содержимое, а при досмотре нашли 15 полиэтиленовых пакетов со срезами волос.

Пассажирка объяснила, что гостила у подруги, которая попросила перевезти в Россию якобы биопротеиновые, то есть искусственные, волосы. При этом женщина настаивала, что все 55 килограммов предназначались исключительно для неё.

Таможенники усомнились, что партия такого объёма относится к товарам для личного пользования, и направили содержимое чемоданов на экспертизу. Исследование показало, что в пакетах находились натуральные женские волосы.

В отношении пассажирки возбудили административное дело за недекларирование товаров по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Товар могут конфисковать, также нарушительнице грозит штраф, размер которого зависит от стоимости незадекларированной партии.

Ранее Life.ru рассказывал о россиянке, которая прилетела из ОАЭ с люксовыми вещами на 9,3 млн рублей. В её багаже нашли 38 изделий, среди которых были украшения, сумки, обувь и аксессуары известных брендов. За недекларирование товаров на пассажирку также завели административное дело, после чего ей пришлось заплатить штраф в 2,3 млн рублей.