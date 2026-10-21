VG: В Норвегии разрешили арестовать пять объектов недвижимости РФ по иску Киева
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tupungato
Украинский «Нафтогаз» добился ареста пяти объектов российской недвижимости в Осло в рамках попытки взыскать с Москвы 57 миллиардов норвежских крон (около 500 миллиардов рублей). Соответствующее решение принял окружной суд норвежской столицы, сообщает издание Verdens Gang.
Под ограничения попали многоквартирный дом в престижном районе Фрогнер и четыре кооперативные квартиры. Три из них расположены в западной части города, ещё одна — в районе Синсен. На дом во Фрогнере наложено обременение на сумму 40 миллиардов крон, из-за которого объект нельзя свободно продать.
Общая сумма требований украинской компании достигла 57 миллиардов крон. Изначально «Нафтогаз» добивался взыскания 40 миллиардов, однако впоследствии к ним прибавились ещё около 17 миллиардов процентов и судебных расходов.
Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз пока не нашёл способа изъять российские активы. Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что Брюсселю необходимо договориться с Бельгией о распределении финансовых рисков. При этом от самой идеи направить замороженные средства на поддержку Киева европейские власти отказываться не намерены.