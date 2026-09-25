Вход здесь, выход — через 500 метров: Штурмовик рассказал о подземной сети ВСУ под Светлой Долиной

Украинские военные при подготовке обороны Светлой Долины в Запорожской области оборудовали подземные ходы протяжённостью до 400–500 метров. Об этом ТАСС рассказал участвовавший в освобождении села штурмовик группировки «Восток» с позывным Мельник.

По словам бойца, ВСУ использовали дома как огневые позиции, укрепляли окна и устанавливали пулемёты, а с возвышенностей могли работать снайперы. При отходе противник, как утверждает Мельник, также оставлял ловушки на покинутых позициях и в зданиях.

«Бывает, видишь один вход в лесополосе, а другой выход находится через 400–500 м уже в другом месте», — рассказал штурмовик.

По его словам, такие коммуникации проходили под землёй.

Другой участник штурма с позывным Мага сообщил, что российские военнослужащие старались передвигаться преимущественно ночью из-за большого количества беспилотников в воздухе. Продвижение шло постепенно небольшими группами: один боец двигался впереди, второй его прикрывал.

Мага также рассказал об укрытиях глубиной до трёх-четырёх метров. С поверхности некоторые из них выглядели небольшими, однако внутри переходы продолжались дальше.

Об освобождении Светлой Долины Минобороны России сообщило 24 сентября. По данным ведомства, потери ВСУ в боях за населённый пункт составили до роты личного состава, шесть боевых бронированных машин и более 30 тяжёлых гексакоптеров.

Ранее Life.ru рассказывал о сети подземных коммуникаций, обнаруженной российскими штурмовиками в освобождённом Шевченковском Запорожской области. Бойцы тогда также сообщали о подготовленной системе укреплений и подземных ходов.