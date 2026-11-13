Народный депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко оказался в неловкой ситуации во время прямого эфира. Политик случайно засветил интимные части тела перед зрителями, а момент попал на видео.

Нардеп Кучеренко оконфузился, случайно засветив интимные части тела в эфире. Видео © Telegram / УНИАН

Ролик опубликовал украинский информационный канал УНИАН. Судя по подписи к записи, инцидент произошёл непосредственно во время трансляции.

После случившегося Кучеренко произнёс «Вибачте», что переводится с украинского как «Извините». Запись быстро привлекла внимание пользователей соцсетей.

Теперь неудачный эпизод с участием парламентария обсуждают в Сети. Не исключено, что именно этот фрагмент эфира запомнится зрителям лучше, чем выступление самого депутата.