«Вибачте»: Депутат Рады оконфузился в прямом эфире, появившись без трусов
Нардеп Кучеренко оконфузился, случайно засветив интимные части тела в эфире
Народный депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко оказался в неловкой ситуации во время прямого эфира. Политик случайно засветил интимные части тела перед зрителями, а момент попал на видео.
Нардеп Кучеренко оконфузился, случайно засветив интимные части тела в эфире. Видео © Telegram / УНИАН
Ролик опубликовал украинский информационный канал УНИАН. Судя по подписи к записи, инцидент произошёл непосредственно во время трансляции.
После случившегося Кучеренко произнёс «Вибачте», что переводится с украинского как «Извините». Запись быстро привлекла внимание пользователей соцсетей.
Теперь неудачный эпизод с участием парламентария обсуждают в Сети. Не исключено, что именно этот фрагмент эфира запомнится зрителям лучше, чем выступление самого депутата.
Неполадки во время трансляций на Украине возникают далеко не первый раз. Ранее Life.ru сообщал, как Reuters неожиданно запустили прямой эфир с площади Независимости в Киеве. Это случилось после заявления представителя Белого дома о приостановке военной помощи Украине.
Обложка © Telegram / УНИАН