В китайской провинции Сычуань огромный камень сорвался со склона и обрушился на легковой автомобиль, стоявший в пробке. Удар пришёлся на заднюю часть машины, где находились двое пассажиров. Несмотря на серьёзные повреждения кузова, все трое находившихся в салоне остались живы и не получили травм.

Гигантский валун раздавил заднюю часть машины с семьёй в Китае. Видео © Х / ravindraJourno

Всё случилось 14 ноября около 17:22 на горной автодороге в уезде Ли. Белый Peugeot 308 ожидал проезда на загруженном участке трассы, когда с высоты внезапно покатилась массивная каменная глыба. Момент происшествия попал на видеорегистратор машины, находившейся позади. На кадрах видно, как валун врезается в багажник седана, разбивая заднее стекло и сминая металл.

Владелец автомобиля позднее рассказал журналистам, что на заднем сиденье находились двое его родственников. По словам мужчины, в момент падения камня он испытал настоящий ужас, однако никто из близких не пострадал. Несмотря на повреждения, водитель смог самостоятельно уехать с опасного участка дороги. Следовавшие за ним автомобилисты также поспешили покинуть место камнепада.

Местные власти подтвердили произошедшее. В официальном сообщении говорится, что автомобиль получил повреждения, но обошлось без пострадавших. После инцидента на дороге установили дополнительные предупреждающие знаки, организовали дежурство сотрудников и начали проверять склоны на наличие опасных участков.