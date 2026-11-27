Видимость хуже, риски выше: Автоэксперт объяснил, почему правила тонировки не стоит менять
Эксперт Моржаретто раскритиковал идею разрешить тонировку стёкол авто за доплату
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Идею разрешить водителям за плату сильнее тонировать передние стёкла является популистской, уверен автоэксперт Игорь Моржаретто. По его мнению, действующие в России требования разумны.
Как пояснил специалист в беседе с «Ридусом», через стёкла с глухой тонировкой водителю хуже видно дорогу, особенно в темноте. Снаружи тоже трудно разглядеть, что происходит в салоне. Оба обстоятельства он назвал вопросом безопасности и уточнил, что речь идёт именно о сильном затемнении. К разрешённой лёгкой заводской тонировке эти замечания не относятся.
Напомним, ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков рассказал, что депутаты от «Новых людей» готовят законопроект о годовом абонементе на тонировку передних стёкол. По их замыслу, водители смогут оформить разрешение через «Госуслуги».