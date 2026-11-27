Как пояснил специалист в беседе с «Ридусом», через стёкла с глухой тонировкой водителю хуже видно дорогу, особенно в темноте. Снаружи тоже трудно разглядеть, что происходит в салоне. Оба обстоятельства он назвал вопросом безопасности и уточнил, что речь идёт именно о сильном затемнении. К разрешённой лёгкой заводской тонировке эти замечания не относятся.