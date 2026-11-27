За непристойный жест в адрес инспектора ДПС водителю может грозить уголовное наказание, предупредил автоэксперт Тимур Хасанов. По его словам, речь идёт о случаях, когда гражданин публично оскорбляет сотрудника при исполнении. Разговор при этом может попасть на нагрудный видеорегистратор инспектора.

«Многие водители воспринимают размашистые движения рук как способ быть услышанным, но с точки зрения закона, особенно статьи 319 Уголовного кодекса РФ, оскорбление может быть выражено не только словами, но и жестами», — пояснил собеседник «Газеты.ru».

За публичное оскорбление представителя власти суд может назначить штраф до 40 тысяч рублей, до 360 часов обязательных работ или до года исправительных работ. Если же гражданин нарушил общественный порядок и его действия признали мелким хулиганством, ему грозит штраф от 500 до 1000 рублей либо арест до 15 суток.

Есть и риск для самого водителя: резкое движение рукой инспектор может принять за угрозу и применить силу или спецсредства. Если автомобилист не согласен с сотрудником ДПС, свои возражения лучше записать в протоколе или изложить позже при обжаловании, посоветовал специалист.