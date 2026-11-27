Если машина простоит в гараже до весны, первым делом стоит отключить аккумулятор, посоветовал автоэксперт Андрей Бундин. По его словам, батарею можно снять или просто отсоединить клеммы. За несколько месяцев подключённый аккумулятор может разрядиться настолько, что потеряет часть ёмкости или вовсе перестанет принимать заряд.

В неотапливаемом гараже важно заменить воду в бачке омывателя на незамерзайку. На морозе вода превращается в лёд и может повредить бачок. Бензина нужно оставить около 10–15% от объёма бака. За зиму топливо теряет свои свойства, а небольшой остаток весной легко разбавить свежим.

Если в гараже сыро, убрать лишнюю влагу из салона помогут мешочки с силикагелем. Они впитают влагу и снизят риск появления плесени. Для защиты кузова от коррозии важно оградить сам гараж от сырости и резких перепадов температуры, добавил автоюрист Лев Воропаев в беседе с «Вечерней Москвой».