Спецпосланник президента США Джаред Кушнер своим призывом уважительно относиться к Дональду Трампу поставил Владимира Зеленского на место. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

По словам обозревателя, в Вашингтоне накопилось недовольство поведением украинского лидера. Христофору сравнил Зеленского с обиженным ребёнком, который игнорирует просьбы американского президента и позволяет себе колкости в его адрес.

«Зеленский ведёт себя как обиженный ребёнок и, похоже, что США это надоело, если дипломатичный Кушнер решил поставить его на место, напомнив об уважении. Видно, накипело», — сказал он.

Журналист обратил внимание на то, что Киев, по его словам, не прислушался к призывам Трампа прекратить удары по российским объектам. Христофору считает, что подобное поведение осложняет переговоры о мирном урегулировании.

Ранее Кушнер посоветовал Зеленскому выстраивать уважительный и конструктивный диалог с Трампом, если Украина рассчитывает получить американские гарантии безопасности. Спецпосланник подчеркнул, что Вашингтон при принятии такого решения будет руководствоваться прежде всего национальными интересами США. При этом в интервью журналу New York Magazine Кушнер признался, что пытался убедить Трампа смягчить давление на украинского лидера.