Виллы вместо камер: В тюрьме Индонезии нашли плазмы, машины и гольф-симулятор

Пятерых сотрудников тюрьмы Чибинонг в Индонезии отстранили от должностей после обнаружения VIP-жилья для заключённых. Во время проверки в комплексе нашли помещения квартирного типа с кондиционерами, большими телевизорами, холодильниками, диванами и обеденными зонами.

В Индонезии отстранили пятерых сотрудников тюрьмы из-за VIP-камер. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ombudsman Republik Indonesia

Неожиданную инспекцию омбудсмен Индонезии провёл 23 сентября в тюрьме, расположенной в Богоре недалеко от Джакарты. Отдельно от обычных камер проверяющие обнаружили более десяти жилых помещений, где находились заключённые.

«Мы обнаружили убедительные признаки того, что некоторые заключённые имели доступ к специальным учреждениям, недоступным для обычных заключённых», — рассказала член омбудсмена Индонезии Сьяфрида Рахмавати Расахан.

По её словам, помещения больше напоминали дома, квартиры и виллы, чем места содержания заключённых. На территории также нашли дорогие автомобили, тренажёрный зал, а ещё строящийся симулятор для игры в гольф. По данным местных СМИ, некоторые комнаты были оборудованы большими кроватями, а в холодильниках проверяющие обнаружили алкоголь.

Власти отстранили начальника тюрьмы и ещё четырёх руководящих сотрудников. Генеральный инспектор Министерства иммиграции и исправительных учреждений Руди Сетиаван сообщил, что в рамках разбирательства уже опрошены десятки заключённых и работников учреждения.

Изначально обнаруженные здания предназначались для проживания сотрудников тюрьмы. Теперь следователи выясняют, каким образом ими начали пользоваться заключённые и могли ли они получать особые условия за деньги. Имена обитателей VIP-помещений пока официально не раскрываются.

Ранее Life.ru рассказывал о роскошных условиях содержания участника банды Цапка Вячеслава Цеповяза. После захвата заложников в ростовском СИЗО-1 в учреждении начались проверки и увольнения, а Цеповяза этапировали в колонию. По данным SHOT, до этого он жил в камере с плазменным телевизором, пользовался баней и получал продукты, включая красную икру.