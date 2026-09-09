«Виновата ли я, что люблю... нарушать ПДД»: С театра Кадышевой взыскивают долги по штрафам

Приставы запустили процедуру взыскания долгов с юридического лица театра Надежды Кадышевой «Золотое кольцо». Причиной стали мелкие дорожные нарушения элитного автопарка организации. На балансе фирмы числятся автомобили, общая стоимость которых превышает 57 миллионов рублей, пишет SHOT.

В описи фигурируют роскошный британский кроссовер Bentley Bentayga ценой около 50 миллионов и гибридный китайский внедорожник Lixiang L9 стоимостью примерно 7,5 миллиона. По данным SHOT, эти статусные машины насобирали восемь неоплаченных штрафов ПДД. Суммарный долг составляет всего 10,5 тысяч рублей, однако владелец его полностью игнорирует.

Помимо дорожной истории, возникли проблемы с концертной деятельностью. Ледовый дворец Санкт-Петербурга ранее подавал коллективу судебный иск на 1,8 миллиона рублей после выступления артистов. Дело завершилось мировым соглашением, которое обязало театр выплатить площадке 200 тысяч рублей неустойки крайним сроком до 15 мая. Эти обязательства также остались невыполненными.

Управление бизнесом сейчас сосредоточено в руках Григория Костюка, наследника артистки. Ему принадлежит контрольная доля предприятия размером в 70 процентов. Сама Надежда Кадышева сохранила за собой миноритарный пакет акций в 30 процентов.

Финансовые показатели структуры выглядят противоречиво. В текущем году официальная выручка театрального проекта увеличилась на рекордные 482 процента. Столь бурный рост напрямую связан с колоссальным общественным интересом и хайпом вокруг самой народной артистки.

Ситуация создает резкий контраст между публичным успехом и административной дисциплиной. Пока касса собирает сверхприбыли, исполнительный отдел ведомства фиксирует нежелание закрывать даже минимальные задолженности. Теперь взысканием займутся государственные органы в принудительном порядке.

Ранее Российское авторское общество подало иск к театру Надежды Кадышевой. Претензии предъявлены ООО «Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо». Истец требует взыскать с организации 100 тысяч рублей. Заявление было подано 31 июля, вопрос о его принятии к производству пока не решён. Суть претензий РАО не разглашается.