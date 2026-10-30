Виноваты батареи или подушка? Откуда по утрам берётся «песок» в глазах

Ощущение «песка» в глазах после пробуждения может быть связано не только с заболеваниями, но и с условиями в спальне. В первую очередь стоит проверить влажность воздуха, состояние постельных принадлежностей и наличие аллергенов, рассказала Life.ru врач-офтальмолог центра «Зрение» Виктория Сосновская.

По словам специалиста, у утреннего дискомфорта есть три основные возможные причины: синдром сухого глаза, аллергическая реакция и неполное смыкание век во сне. В первом случае слёзная плёнка быстро испаряется, вызывая жжение и раздражение. При аллергии обычно появляются зуд, слезотечение и припухлость век, а если глаза остаются приоткрытыми ночью, их поверхность может пересыхать.

Особенно заметной проблема становится в отопительный сезон. Работающие батареи и сухой воздух ускоряют испарение слезы, поэтому после сна человек может ощущать резь и царапанье. Однако устанавливать увлажнитель без предварительных измерений врач не советует.

Начать коррекцию микроклимата дома стоит с замера влажности гигрометром. Оптимальный диапазон — 40–50%: слишком сухой воздух раздражает глаза, а чрезмерная влажность создает условия для размножения клещей и плесени. Виктория Сосновская Врач-офтальмолог офтальмологического центра «Зрение»

При этом причиной неприятных ощущений может оказаться и постельная пыль. Если оба глаза по утрам зудят и слезятся, веки опухают, а человек дополнительно жалуется на насморк, чихание или ночной кашель, стоит исключить аллергию на пылевых клещей. Избыточная влажность создаёт благоприятные условия для их размножения.

Эксперты ORMATEK в беседе с Life.ru посоветовали также проверить состояние подушек, одеял и наволочек. Со временем в них накапливаются пыль и аллергены. При подтверждённой аллергии могут помочь специальные защитные чехлы, а для обычного ухода важны регулярная стирка и тщательная просушка изделий. При этом некоторые пенные наполнители нельзя стирать целиком: необходимо учитывать рекомендации производителя.

Если подушка или одеяло потеряли форму, наполнитель сбился в комки, появился стойкий неприятный запах или загрязнения, которые невозможно удалить, стоит задуматься о замене изделия. При этом ориентироваться только на срок эксплуатации не нужно: многое зависит от материала и соблюдения правил ухода.

Отдельное внимание стоит уделить кондиционеру, вентилятору и обогревателю. Их воздушный поток не должен быть направлен на лицо спящего. Кроме того, некоторые антигистаминные препараты способны усиливать сухость слизистых, поэтому при появлении подобных симптомов следует обсудить лечение с врачом, не отменяя лекарства самостоятельно.

«При этом увлажнитель устраняет только один из факторов. Он не способен справиться с аллергией или неполным смыканием век, поэтому при сохранении симптомов стоит искать и другие причины», — предупредила офтальмолог.

Если изменение микроклимата и уход за постельными принадлежностями не помогают, Сосновская рекомендует обратиться к офтальмологу. А при сочетании утреннего раздражения глаз с насморком и ночным кашлем может потребоваться консультация аллерголога.

Ранее Life.ru рассказывал, что ощущение «песка» в глазах, жжение и покраснение могут быть признаками синдрома сухого глаза, который нередко усиливается из-за отопления и кондиционеров. Офтальмолог объясняла, что длительная работа за компьютером также способствует пересыханию слёзной плёнки, поскольку человек начинает реже моргать.