В Михайловской артиллерийской академии Петербурга курсантов обучают с помощью виртуальных тренажёров. Подробности показал телеканал «Санкт-Петербург».

В Петербурге будущих артиллеристов обучают на виртуальном полигоне. Видео © телеканал «Санкт-Петербург».

Одна из главных особенностей подготовки — возможность отрабатывать действия в условиях, которые постоянно меняются. На цифровом полигоне «Артерра» воссоздан реальный учебный центр. Во время занятий преподаватели могут менять погоду, моделировать перемещение войск и неожиданные манёвры противника. При этом учитывается даже влияние погодных условий на полёт снарядов.

Другой тренажёр, «Бункеровка», помогает старшекурсникам осваивать самоходную гаубицу «Мста-С». Её экипаж состоит из пяти человек, а около 80% рабочих процессов автоматизировано. Как объяснил курсант Олесь Ордин, для одного выстрела система должна выдать 21 разрешение.

«На производство выстрела в данной самоходке система должна дать 21 разрешение. На производство 1 выстрела!» — рассказал он.

Отдельное внимание в академии уделяют беспилотникам. С прошлого года они стали одним из главных направлений учебной и научной работы. Будущие офицеры осваивают не только артиллерийские установки, но и применение дронов для разведки.

Среди обучающихся есть и военнослужащие с боевым опытом. Так, курсант с позывным «Сына», награждённый медалью «За отвагу» под Бахмутом, рассказал, что после поступления в академию у него изменились жизненные цели и мировоззрение.

Всего в учебном заведении, основанном в 1820 году, сейчас получают образование почти 4,5 тысячи будущих офицеров. Здесь готовят специалистов для различных родов войск, включая ВДВ и Военно-морской флот.

Ранее Life.ru рассказывал, как Михайловская артиллерийская академия обновила подготовку курсантов с учётом боевого опыта. В программу вошло обязательное изучение способов борьбы с беспилотниками, а практические занятия предусматривают работу на тренажёрах и последующий переход к реальной технике.