Возвращение элиты Армии России: почему военные вузы бьют рекорды по набору Оглавление Второе дыхание: легендарные училища возвращаются в строй Учёба по-новому: программы на основе боевого опыта Конкурс и мотивация: почему молодёжь идёт в военные вузы 1 сентября по всей России проходят торжественные построения будущих кадровых офицеров. Опыт СВО, новые технологии и рекордный конкурс – военное образование стало одним из самых престижных. Life.ru разобрался в трансформации отечественных военных вузов. 31 человек на место: Почему девушки и герои идут в военные вузы? Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Второе дыхание: легендарные училища возвращаются в строй

В 2026 году система военного образования России переживает настоящий ренессанс. По всей стране открываются новые учебные заведения и возрождаются легендарные училища, чья история прервалась в 2000-х. Это ответ на вызовы времени, когда стране нужны не просто солдаты, а высококлассные инженеры и технологи, командиры и начальники различных уровней.

Одним из самых знаковых событий стало возрождение Саратовского высшего военного инженерного училища войск радиационной, химической и биологической защиты. После 15-летнего перерыва оно вновь распахнуло свои двери для 600 курсантов. Учебному заведению присвоили имя героически погибшего при теракте в Москве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Торжественная церемония открытия завершилась принятием военной присяги первым набором, значительную часть которого составили военнослужащие-контрактники, прошедшие через горнило спецоперации.

Однако главное – это содержание обучения. Программа Саратовского училища с первого курса заточена под реалии современной войны. Она включает в себя инженерную подготовку с учётом опыта СВО, подготовку операторов БПЛА (включая FPV-дроны и коптеры), а также военную топографию и тактическую медицину. Выпускники после пяти лет обучения будут получать не просто звание лейтенанта, а полноценную квалификацию «инженер».

Масштабная модернизация идёт и на других направлениях. Правительство приняло решение о воссоздании высшего танкового командного училища в Челябинске. Также готовится к открытию Ульяновское высшее военное авиационное училище лётчиков. Кроме того, из состава Военного учебно-научного центра ВМФ будет выделен самостоятельный Военный инженерно-технический университет. Одновременно премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился возродить Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе.

Учёба по-новому: программы на основе боевого опыта

Военные вузы не просто открываются заново – кардинально меняется сама философия обучения. Академии и училища переходят на новые программы, созданные на основе реального боевого опыта, полученного в зоне СВО. Это позволит готовить офицеров для армии будущего.

Яркий пример – Михайловская военная артиллерийская академия в Санкт-Петербурге, единственная в России «кузница» кадров для ракетных войск и артиллерии. В этом году академия получила орден Кутузова за вклад в обороноспособность страны, а её учебные программы подверглись тотальной перезагрузке. Особое внимание уделяют борьбе с беспилотниками: борьба с ними теперь – обязательный предмет. Курсантов учат оборудовать пункты воздушного наблюдения, поражать беспилотники из стрелкового оружия и вести радиоэлектронную разведку.

Большинство преподавателей академии уже имеют боевой опыт. Они ведут занятия с учётом современных реалий, где выживание на поле боя зависит от манёвренности, своевременной разведки и маскировки техники.

Процесс обучения стал максимально практичным. Сначала на тренажёрах отрабатывают слаженность действий, затем переходят на полигон, где учатся управлять современными комплексами «Искандер» и РСЗО «Торнадо-С». В академию поступает новейшая техника – например, мобильный комплекс управления огнём «Планшет-М-ИР». Эта машина рассчитывает баллистические параметры и передаёт данные на планшет командиру меньше чем за минуту, автоматизируя наводку и корректировку огня.

Интерес к такому образованию колоссальный. В этом году Михайловская академия осуществляет набор свыше 900 человек. И это неудивительно: каждый третий поступающий в ведущие военные академии уже прошёл через зону спецоперации и хочет строить офицерскую карьеру.

Не отстают и другие училища. В Московском высшем общевойсковом командном училище запустили специальный факультет по подготовке операторов БПЛА. Как отмечал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, такие специалисты составят основу военной элиты страны. При этом больше половины курсантов на этом факультете уже имеют боевой опыт, а инструкторами выступают командиры с фронтовой закалкой.

Подготовка операторов БПЛА: новое в 2026 году. Фото © РИА Новости / Александр Кондратюк

Конкурс и мотивация: почему молодёжь идёт в военные вузы

Цифры подтверждают возрождение интереса к военному обучению. В 2026 году российские военные вузы провели вступительные экзамены для 56 тысяч абитуриентов. Конкурс вырос до 2,3 человека на место. А в некоторых учебных заведениях, например в Военном университете Минобороны, конкурс среди девушек достиг 31 человека на место.

Главный двигатель этого интереса – реальные истории. Примеры тех, кто, не колеблясь, встал на защиту Отечества. Совместный проект Life.ru и канала SHOT «Герои операции Z» рассказывает о ста участниках спецоперации, которые проявили себя как настоящие герои. Среди них – 18-летний боец из Бурятии с позывным «Росомаха», который провёл более трёх месяцев в одиночку во вражеском окружении. Или 19-летний Иван Юртаев, который во время освобождения населённого пункта попал под обстрел, но не потерял мужество и самообладание. Имена и лица этих парней – ровесников сегодняшних абитуриентов – не оставляют равнодушными.

Государство со своей стороны создаёт все условия, чтобы путь в профессию был открыт. Для участников СВО и членов их семей предусмотрены серьёзные преференции. Вдовам и детям участников СВО дают квоты на поступление в вузы без экзаменов, а самим бойцам начисляют до десяти дополнительных баллов. Многие молодые участники СВО по окончании контрактов воспользовались этой льготой и стали студентами высших учебных заведений. В Саратовском училище РХБЗ, например, значительную часть первого набора составили именно военнослужащие-контрактники, получившие реальный опыт в зоне проведения спецоперации.

Кроме того, сегодняшние курсанты иначе чувствуют свою связь со страной. Накануне Дня Государственного флага России своими размышлениями поделились курсанты Центра «ВОИН». По словам ребят, Родина – это прежде всего место, где человек вырос, где формировался его характер и где находятся близкие люди. Флаг на форме для них – не просто нашивка, а «символ ответственности» и напоминание о принадлежности к своей стране.

Это не громкие лозунги. Это искреннее осознание того, что страна – это не абстракция, а твой дом, твоя семья, твоё детство. И когда есть угроза этому дому, защищать его – естественное желание. Именно это чувство и приводит сегодня тысячи юношей и девушек в военные училища.

Таким образом, сегодня открывается новая страница в истории нашей страны. Военное образование переживает перерождение. Открываются легендарные училища, как в Саратове. В академиях, подобно Михайловской, переписывают учебные программы под реалии технологичной войны. Курсанты восстанавливают уникальную технику для отправки в зону СВО и тренируются в условиях, максимально приближенных к боевым. А конкурс среди абитуриентов бьёт все рекорды.

Авторы Вячеслав Кокуркин