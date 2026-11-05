Обновлённые российские клинические рекомендации по лечению гриппа у взрослых исключили из схем терапии знакомый многим препарат — римантадин. Современные штаммы вируса выработали к нему устойчивость. Речь пока не о полном запрете — обсуждается инициатива вывести средство из оборота.

Исторически лекарство работало против чувствительных штаммов гриппа А. Но мутации в белковой структуре вируса сделали его бесполезным. Упаковка и название остались прежними, а возбудитель болезни изменился.

Почему же люди продолжают его покупать? Провизор Светлана Косулина в беседе с RuNews24.ru выделяет несколько причин. Первая — доступная цена. Вторая — семейная традиция: старшее поколение передаёт привычку лечиться «проверенным» способом. Третья — эффект плацебо и естественное выздоровление: многие ОРВИ проходят сами за несколько дней, но пациенты приписывают заслугу таблетке.

Главная опасность — иллюзия безопасности. Человек выпивает привычную капсулу, верит в скорое выздоровление и теряет драгоценное время. Для групп риска такая задержка может обернуться серьёзными осложнениями.

Отказ от устаревшего средства — не призыв скупать дорогие аналоги. Регистрация лекарства давно не гарантирует его актуальность против сегодняшних вирусов. Лечение должно зависеть от точного диагноза, возраста и тяжести состояния, а не от верности привычкам.