Вирус с поражением гортани «атаковал» Костромскую область

Парагрипп и риновирусы преобладают среди выявленных возбудителей респираторных инфекций в Костромской области. При этом число обращений с симптомами ОРВИ за неделю снизилось на 9,4%, следует из сводки регионального Роспотребнадзора.

За медицинской помощью за предыдущую неделю обратились 2917 жителей области. Больше половины пациентов — дети до 14 лет: зарегистрировано 1680 таких обращений. Ведомство рекомендует при первых признаках недомогания ограничить контакты, оставаться дома и обращаться за медицинской помощью. Для профилактики также советуют регулярно проветривать помещения и чаще мыть руки.

В регионе продолжается вакцинация против гриппа. К 15 октября прививки получили более 82 тысяч человек, включая свыше 27 тысяч детей. Медики напоминают, что распространяющийся парагрипп поражает гортань и голосовые связки.

Ранее Life.ru рассказывал, что грипп нередко начинается с внезапного ухудшения самочувствия, сильной ломоты в теле и стремительного повышения температуры до 39 градусов. Именно такие признаки помогают отличить заболевание от многих других респираторных инфекций.