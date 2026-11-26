Число Android-устройств, заражённых вирусами ещё до поступления в продажу, резко выросло. Об этом предупредили специалисты «Лаборатории Касперского».

С ноября 2025-го по октябрь 2026 года ежемесячное количество гаджетов, на которых обнаруживали предустановленное вредоносное ПО, увеличилось более чем вдвое. Основными угрозами стали трояны Triada и Keenadu. Последний только за первые десять месяцев текущего года выявили более чем на 220 тысячах устройств.

Вирусы могут проникать в гаджеты ещё на этапе производства. В одних случаях разработчики намеренно внедряют вредоносный код в дешёвые или контрафактные устройства, в других — получают заражённые прошивки от недобросовестных подрядчиков. Даже добросовестные производители могут случайно использовать при сборке программного обеспечения скомпрометированные компоненты.

Проблема затрагивает не только смартфоны и планшеты. Вредоносные программы также обнаруживают в прошивках детских умных часов и телевизионных приставок.

Особую опасность такие устройства представляют для бизнеса. Как пояснил руководитель отдела мониторинга угроз и эвристического детектирования «Лаборатории Касперского» Денис Паринов, заражённые гаджеты могут стать причиной утечки конфиденциальной информации, проникновения злоумышленников в корпоративные сети, сбоев в работе предприятий и участия устройств в DDoS-атаках.

Чтобы снизить риск заражения, специалисты рекомендуют приобретать технику у официальных продавцов, избегать загрузки приложений из сомнительных источников и своевременно устанавливать обновления операционной системы и программ.

Напомним, на днях на смартфонах пользователей в России и Белоруссии обнаружили новый троян RatHat. Вредоносная программа использует искусственный интеллект для анализа интерфейса устройства, похищения личных данных и атак на банковские приложения.