Сообщения о «валящем с ног вирусе» в Казахстане не свидетельствуют о появлении новой опасной инфекции. За тревожными симптомами могут стоять обычные возбудители ОРВИ, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с РИА «Новости».

Учёный из Центра имени Гамалеи отметил, что описанная картина заболевания не напоминает типичные проявления гриппа или коронавируса. Среди возможных причин он назвал парагрипп, аденовирусы, бокавирусы и энтеровирусы. Однако без подробных исследований определить конкретного возбудителя невозможно.

«Поэтому я думаю, что такое тревожное сообщение не обосновано», — подчеркнул Альтштейн.

Поводом для обсуждения стали публикации о более чем десяти тысячах заболевших в Казахстане. По данным SHOT, люди жаловались на высокую температуру, кашель, боль в горле и сильную головную боль. При этом вирусолог считает, что имеющиеся сведения не указывают ни на необычную эпидемию, ни на значительное превышение привычного уровня заболеваемости.

Ранее Life.ru сообщал, что Роспотребнадзор запросил у Казахстана официальные сведения о предполагаемой вспышке. В ответ российское ведомство получило данные, согласно которым распространение респираторных инфекций соответствует обычному сезонному подъёму.