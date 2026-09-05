Вирусолог оценил риски распространения бубонной чумы в России
Вирусолог Волчков: Риск распространения чумы в России невысокий
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На границе с Россией проснулся очаг бубонной чумы. Уровень опасности этого патогена считается достаточно высоким, однако современная медицина научилась эффективно контролировать бактерию Yersinia pestis, которая в Средние века выкашивала огромное количество людей, рассказал вирусолог Павел Волчков.
По его оценке, риски распространения чумы по российским регионам невысокие. Плотность населения в районе очага заражения очень мала, а Роспотребнадзор прилагает все усилия по контролю ситуации на границе и проводит вакцинацию.
«Безусловно, это на самом деле достаточно опасная ситуация. Но мы с этим патогеном хорошо знакомы. Давно научились контролировать ситуацию с подобными бактериями, несмотря на то, что уровень опасности с ними максимальный», — подчеркнул собеседник 360.ru.
Он добавил, что ликвидировать все природные очаги инфекции в Монголии практически невозможно из-за огромного количества скотомогильников, которые не всегда правильно закапывают и наносят на карту.
Напомним, специалисты Роспотребнадзора постоянно следят за состоянием природного очага чумы в приграничной зоне России и Монголии. В 2026 году активность очага оценивается как высокая.
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