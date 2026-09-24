Витаминов меньше, жирных кислот больше: Что нашли в детских смесях Nestogen

В образцах детских смесей Nestogen выявили расхождения между фактическим и указанным на упаковке содержанием витаминов и жирных кислот. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, витамина А оказалось в три-пять раз меньше заявленного, а витамина Е — в 2,5–6 раз. Содержание альфа-линоленовой кислоты при этом превышало указанное в четыре-шесть с половиной раз. Количество докозагексаеновой кислоты, или DHA, якобы оказалось выше заявленного в четыре-девять раз, а линолевой кислоты — почти в четыре раза.

Как пишет Mash, Роспотребнадзор уже объявил ООО «Нестле Россия» предостережение и рекомендовал усилить контроль за выпускаемой продукцией. Если нарушение требований технических регламентов будет подтверждено в рамках административного дела, компании может грозить штраф до 300 тысяч рублей.

В январе Роспотребнадзор приостанавливал оборот отдельных партий смесей NAN, PreNAN, Nestogen Комфорт и «Алфаре Амино», выпущенных с 15 апреля по 27 ноября 2025 года. Причиной стал возможный риск присутствия токсина цереулида, который может вызвать рвоту или диарею в течение шести часов после употребления.

Ранее Росстандарт утвердил пакет новых ГОСТов для молочной продукции, включая сливочное масло, мягкие сыры и детское питание. Впервые в России появились ГОСТы на йогурты для питания детей раннего возраста и напитки на основе молочной сыворотки для детей с 1 года. В документах прописаны единые требования к качеству, безопасности, сырью, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению такой специализированной продукции. Разработаны они в рамках союзного плана стандартизации детского питания до 2028 года и вступают в силу с 1 января 2027 года, применять их можно будет и досрочно.