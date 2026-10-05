Вице-канцлер Австрии Баблер заявил о своей отставке

Вице-канцлер Австрии и руководитель Социал-демократической партии Андреас Баблер намерен в начале 2027 года оставить оба руководящих поста. При этом он планирует продолжить работу в правительстве в качестве министра жилищного строительства, искусства, культуры, СМИ и спорта. Об этом сообщает ORF со ссылкой на заявление политика.

До конца 2026 года Баблер рассчитывает сохранять должность вице-канцлера. После этого кресло, как ожидается, перейдёт к министру финансов Маркусу Мартербауэру. Одновременно в СДПА начнётся процесс смены партийного руководства.

Исполнять функции главы партии на переходном этапе предполагается поручить руководителю парламентской фракции Филипу Кухеру и министру по делам женщин, науки и исследований Еве-Марии Хольцляйтнер. Окончательный состав нового руководства должен определить партийный съезд.

Сам Баблер заявил, что принимает решение добровольно. По его словам, продолжавшиеся внутри партии споры о руководстве мешали её единству, поэтому перестановки должны помочь социал-демократам преодолеть внутренние разногласия.

Смена руководства происходит на фоне снижения поддержки СДПА. Партия, входящая в правящую коалицию вместе с Австрийской народной партией и NEOS, согласно последним опросам, имеет рейтинг около 15–16% голосов.

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