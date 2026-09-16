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Опубликовано 16 сентября, 10:18

Вице-министр Туткышбаев: Казахстан не обсуждает выход из ОПЕК+

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Казахстан не рассматривает выход из соглашения ОПЕК+, сообщил вице-министр энергетики республики Кайырхан Туткышбаев на полях промышленно-энергетического форума TNF-2026. По его словам, представители страны участвуют во всех совещаниях организации.

«Мы в ОПЕК+ на всех совещаниях участвуем. У нас сейчас вопрос повестки по выходу из организации не стоит. Мы максимально стараемся исполнять наши обязательства», — сказал Туткышбаев.

Вице-министр также прокомментировал предложение увеличить квоты на добычу нефти для всех участников соглашения. По его словам, такое решение может быть принято только коллегиально.

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Ранее Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим экспортёром нефти в мире, была вынуждена приостановить поставки в Европу из-за повреждения трубпровода «Восток — Запад». Теперь крупные покупатели вынуждены искать новых поставщиков «чёрного золота».

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Матвей Константинов
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