Вице-премьер Никитин признался, что краснеет за аэропорты в отдалённых регионах

Малые аэропорты в отдалённых регионах России нуждаются в срочном обновлении, заявил вице-премьер Андрей Никитин. По его словам, за состояние некоторых объектов приходится краснеть.

«Особенно это малые аэропорты, которые находятся на Северах, на Дальнем Востоке, которые, мягко говоря, не ремонтировали очень давно», — цитирует зампреда Правительства РФ kp.ru.

Средства на реконструкцию уже выделены благодаря решениям президента Владимира Путина и председателя Правительства Михаила Мишустина. Программу восстановления запустят в ближайшее время, первыми займутся наиболее запущенными объектами, отметил собеседник радио «Комсомольская правда».