Российскую делегацию во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком встретили почётным караулом в президентском дворце Арг в Кабуле. Здесь должны состояться переговоры с заместителем главы правительства Афганистана Абдулом Гани Барадаром.

Главной темой визита станет развитие торгово-экономических отношений между двумя странами. Москва и Кабул намерены обсудить расширение сотрудничества и возможности реализации совместных проектов.

Россия продолжает расширять контакты с нынешними властями Афганистана. Как сообщал Life.ru 5 октября, глава МИД Сергей Лавров на заседании Московского формата консультаций заявил, что афганское руководство контролирует территорию страны и, по его оценке, достаточно успешно справляется с управлением. Министр также отметил усилия Кабула в борьбе с террористическими группировками