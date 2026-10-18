Вице-премьер Сербии Дачич подарил Захаровой национальный костюм

Традиционный сербский женский костюм из региона Шумадия получила в подарок официальный представитель МИД России Мария Захарова. Народный наряд с вышивкой и национальной обувью ей преподнёс вице-премьер Сербии Ивица Дачич. Об этом дипломат рассказала в своём Telegram-канале.

«Переговоры с сербскими партнёрами всегда отличаются особой теплой, дружеской атмосферой. Но в этот раз удивили по-особому: Ивица Дачич подарил народный сербский женский костюм из Шумадии с вышивкой и сербскими опанками», — написала Захарова.

Мария Захарова и Ивица Дачич. Фото © Telegram / Мария Захарова

По словам представителя МИД, подарок представляет собой точную копию исторического костюма, который хранится в Этнографическом музее Белграда. Шумадия, откуда происходит этот наряд, находится в центральной части Сербии.

Захарова также рассказала о разнообразии сербской национальной одежды. Она отметила, что традиционные костюмы различаются в зависимости от региона. Среди наиболее известных вариантов дипломат назвала наряды Шумадии, Воеводины, Подунавья, Подринья, а также Косово и Метохии.

Отдельное внимание представитель МИД уделила елеку — традиционной жилетке без рукавов, которая входит в состав национального костюма. Как пояснила Захарова, обычно её шьют из чёрной ткани, а женские модели украшают золотыми нитями и изображением ярко-красного пиона. Этот цветок символизирует кровь, которую пролили участники битвы на Косовом поле.

Ранее Life.ru сообщал, как во время поездки в Витебскую область президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили чёрную тёлочку японской породы вагю по кличке Освея. Животное отправят в президентское хозяйство. Лукашенко расспросил об особенностях ухода за тёлочкой и пообещал самостоятельно её вырастить.