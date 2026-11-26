Первую ежегодную премию журнала «Гольф-клуб» в номинации за вклад в развитие этого вида спорта получил первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич. На церемонии он обозначил цель для российского гольфа — выход отечественных игроков на ведущие международные соревнования.

Первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич получил премию журнала «Гольф-клуб». Видео © Life.ru

Награждение прошло в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Лауреатов определяли эксперты и участники народного голосования. Жарич дал понять, что рассчитывает на повторение в гольфе пути большого тенниса. По мнению вице-президента Федерации, результата можно добиться и в гольфе. Он заверил, что работа над этим продолжится.