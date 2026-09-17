Юные гольфисты и пенсионеры показали свои силы на турнире в Дмитрове
Определились победители XI турнир по гольфу среди школьников в Дмитрове
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Одиннадцатый турнир по гольфу среди школьников прошёл 17 сентября в «Дмитров Гольф Резорт». На поле вышли 16 команд из Подмосковья.
В Дмитрове прошёл XI турнир по гольфу среди школьников. Видео © Life.ru
Соревнования объединили юных спортсменов и участников программы «Активное долголетие». Для пенсионеров Московской области провели параллельный турнир по гольфу.
Такой формат позволил встретиться на одном поле школьникам и представителям старшего поколения. Турнир продолжает традицию развития детского и юношеского гольфа и школьных командных соревнований.
По итогам турнира первое место занял Павел Огоньков из Деденевской СОШ с результатом 89, вторым стал Кирилл Пастушок из Рогачёвской СОШ — 97, а третье место досталось Кириллу Ефимову из Октябрьской СОШ № 54 — 98. В командном зачёте следом расположились Внуковская СОШ и Шаховская гимназия.
Лучшим тренером турнира признан Кирилл Пастушок из Рогачёвской СОШ — его показатель в зачёте составил 27 ударов. «Дмитров Гольф Резорт» регулярно принимает соревнования для молодых спортсменов. Осенний турнир проводится уже в 11-й раз.
Ранее Life.ru рассказывал о десятом школьном турнире по гольфу в «Дмитров Гольф Резорт». Тогда за победу боролись 19 команд из восьми округов Подмосковья, а первое место заняла Деденевская средняя школа. На поле также вышли участники программы «Активное долголетие», для которых организовали мастер-класс.
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