«Визовые войны» продолжаются: Госдеп без объяснения причин не дал Слуцкому посетить ГА ООН в Нью-Йорке

Госдепартамент США в пятый раз подряд отказался выдавать председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому визу для участия в Генассамблее ООН в составе российской делегации. Об этом парламентарий сообщил в беседе с журналистами.

«Госдепартамент США установил антирекорд — пятый раз подряд не выдал мне визу как члену делегации России на Генассамблее ООН. Снова без объяснения причин», — заявил собеседник ТАСС.

По словам депутата, аналогичный отказ получил замглавы МИД РФ Александр Алимов, который курирует в ведомстве направление по ООН. Слуцкий заявил, что такими действиями США нарушают международные обязательства как страна пребывания штаб-квартиры Организации Объединённых Наций.

Он также напомнил, что Россия ранее обращалась в секретариат ООН из-за ограничений для членов национальных делегаций.

«Россия неоднократно обращала внимание секретариата ООН на недопустимость «визовых войн» и ограничений для членов национальных делегаций. Уверен, и в этот раз не обойдётся без жёсткого демарша с нашей стороны», — сказал парламентарий.

Ранее Life.ru писал о ситуации с выдачей американских виз российским представителям на Генассамблею ООН. Москва заявляла о проблемах с документами у замглавы МИД Александра Алимова.