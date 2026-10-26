Визы для россиян вместо дружбы? Что ЕС может потребовать от Сербии за сближение

Евросоюз может потребовать от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям. Среди других возможных условий — введение визового режима для россиян и прекращение прямого авиасообщения между Белградом и Москвой. Такой сценарий РИАМО описал политолог, эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

По его словам, для Белграда отношения с Евросоюзом сейчас становятся центральным вопросом внешней политики. А значит, всё остальное — в том числе связи с Россией — будет рассматриваться через призму предстоящего торга с Брюсселем.

Многое зависит от того, какие встречные уступки или компенсации предложит ЕС. Если их не будет вовсе или они окажутся недостаточными, движение Сербии в сторону европейских позиций будет очень медленным и неохотным.

Если же Брюссель предложит достаточно выгодные условия, переход к антироссийским мерам может ускориться. Правда, сам политолог считает такой сценарий менее вероятным.

Есть и дополнительный тормоз. Значительная часть сербского общества по-прежнему относится к России с симпатией. Это обстоятельство будет мешать любым попыткам форсированного перехода на позиции Евросоюза в отношении Москвы.

Напомним, бывший президент Сербии Александр Вучич во время выступления в штабе Сербской прогрессивной партии сделал прогноз, что победивший на парламентских выборах оппозиционный «Студенческий список» может ввести санкции против России уже к марту или апрелю 2027 года. По мнению политика, новая власть откажется от прежнего курса Белграда в отношениях с Москвой. Вучич также обвинил ряд европейских государств и противников президента США Дональда Трампа в американских властных структурах в поддержке оппозиции.