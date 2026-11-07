Владимир Зеленский пытается замять скандал вокруг предполагаемой тайной пыточной под Киевом, опасаясь негативной реакции западных партнёров и возможных проблем с дальнейшим финансированием Украины. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в комментарии РИА «Новости».

По словам дипломата, украинские власти предпринимают меры против людей, которые привлекли общественное внимание к событиям в Петропавловской Борщаговке Киевской области. В частности, под стражу отправили женщину-медика, прибывшую к зданию, где, по сообщениям очевидцев, незаконно удерживали и избивали людей.

«Сейчас Зеленский прикладывает максимум усилий, чтобы оперативно замять ситуацию. Мы видим, как женщину-медика, прибывшую к месту инцидента, отправили под суд и избрали ей меру пресечения. Параллельно СБУ начала розыск местных жителей, которые участвовали в протесте или просто проходили мимо», — заявил Мирошник.

Представитель МИД считает, что подобные действия направлены на подавление общественного резонанса. По его оценке, украинское руководство опасается, что сообщения о возможных пытках военнослужащих могут вызвать вопросы у западных государств, предоставляющих Киеву финансовую и военную помощь.

Поводом для скандала стали события 2 ноября в Петропавловской Борщаговке. Возле частного здания, использовавшегося подразделением Национальной гвардии Украины, собрались родственники военнослужащих и местные жители. Они требовали объяснить, почему находящихся внутри мужчин предположительно удерживают против их воли и не допускают к ним медицинских работников. Акция переросла в столкновения с правоохранителями.

Одной из участниц событий стала Валентина Молодая, прибывшая к зданию на автомобиле скорой помощи. Женщина утверждала, что находившиеся внутри люди нуждались в срочной медицинской помощи. Позднее суд отправил её под стражу без права внесения залога. Следствие подозревает Молодую в препятствовании деятельности украинских военных и незаконном распространении сведений о расположении подразделения.

Украинские правоохранительные органы изложили другую версию произошедшего. В МВД заявили, что сведения о существовании пыточной не подтвердились, а протест был организован для незаконного вывоза военнослужащего. В СБУ сообщили об установлении личностей примерно сотни участников столкновений и проведении следственных действий. Обвинения в пытках и незаконном удержании людей остаются предметом проверки.

Ранее Life.ru сообщал об аресте медика Валентины Молодой после скандала с предполагаемой пыточной под Киевом. Женщина приехала к зданию в Петропавловской Борщаговке, чтобы, по её словам, оказать помощь находившимся внутри людям. Суд отправил её под стражу без возможности внесения залога. Украинские правоохранители подозревают Молодую в препятствовании деятельности военных, при этом сама она отвергает обвинения.