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Опубликовано 4 октября, 20:08

ВКС России ударили ФАБ-500 по пункту дислокации ВСУ в Днепропетровской области

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российская авиация нанесла удар авиабомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации 425-го отдельного штурмового полка ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Цель находилась в населённом пункте Крутояровка. Для её поражения задействовали Воздушно-космические силы РФ.

ВКС России ударили ФАБ-500 по пункту ВСУ в Днепропетровской области. Видео © Telegram/Минобороны России

«В ходе боевых вылетов применялись авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее Life.ru сообщал о применении российскими военными ФАБ-250 и ФАБ-500 по объектам ВСУ в ДНР и Сумской области. Целями тогда назывались пункт управления беспилотниками и места временной дислокации украинских подразделений.

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Анастасия Никонорова
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