Некоторые кошки настолько увлекаются поеданием несъедобных предметов, что оказываются на хирургическом столе. Особенно часто такая проблема встречается у котят и представителей активных пород. О причинах опасной привычки и тревожных симптомах URA.ru рассказала ветеринарный хирург, кандидат наук Мария Шелехова.

Такое расстройство называют пикацизмом. Среди пород, которым оно свойственно, специалисты выделяют сиамских кошек, ориенталов и мейн-кунов. Предрасположенность может передаваться генетически. Также на формирование привычки влияют слишком раннее расставание с матерью, стресс и недостаток активности.

Однако возраст животного имеет не меньшее значение, чем породные особенности. По наблюдениям хирурга, чаще всего опасные предметы пробуют на вкус питомцы младше года.

«Чем активней котёнок, тем выше вероятность, что он что-то решит попробовать на зуб и заодно проглотит», — пояснила специалист.

При этом подобное поведение может проявиться даже у обычной домашней кошки.

Владельцам стоит насторожиться, если питомец внезапно перестал есть, стал вялым или у него началась рвота. Такие признаки могут указывать на попадание постороннего предмета в пищеварительную систему. Для диагностики ветеринары используют рентген, а при необходимости назначают дополнительные обследования.

Шелехова вспомнила пациента, который неоднократно проглатывал куски синтетических ковриков. Сначала кот съел фрагмент покрытия для йоги, затем — часть сланца из похожего материала, а позднее переключился на ячеистый придверный коврик. Поэтому оставлять подобные вещи в свободном доступе особенно опасно.

Случаи, когда кошки оказываются на операционном столе из-за необычных пищевых привычек, происходят регулярно. Так, в октябре Life.ru рассказал об ориентальном коте, который проглотил сразу 16 резинок для волос. Посторонние предметы заполнили желудок и кишечник животного, поэтому ветеринарам пришлось проводить сложную операцию.