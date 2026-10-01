Владелец Zeekr подключил электромобиль к генератору на прицепе и попал на видео

В соцсетях набирает популярность видео с автомобилем Zeekr, который едет с прицепом, перевозящим дизельный генератор. От агрегата к электромобилю протянут кабель, создающий впечатление, что машина получает питание от установки прямо на ходу.

Владелец Zeekr подключил электромобиль к генератору на прицепе. Видео © TikTok / ТГК- НЕ УМЕЕШЬ, НЕ ИСПОЛНЯЙ

«Я в жизни много видел, но вот такое я вижу впервые. Это Zeekr, который везёт в своём прицепе генератор, и от генератора идёт питание в сам Zeekr», — сказал автор видео.

Прицеп зарегистрирован в регионе с кодом 86 — это Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Электрокар попал на запись во время движения в автомобильном потоке. Впрочем, сама конструкция ещё не подтверждает, что генератор используется для зарядки машины.

Ранее Life.ru писал, что продажи новых электромобилей в России за первые восемь месяцев 2026 года выросли примерно на четверть. С января по август россияне купили 8367 электромобилей. Летом рынок особенно оживился. В июле продажи выросли на 22,5% по сравнению с прошлым годом: было продано 1540 новых электрокаров. В августе спрос почти удвоился: 2216 автомобилей нашли своих владельцев, что на 105% больше, чем в августе прошлого года. Параллельно увеличился импорт электромобилей. В июле в Россию завезли 1210 новых машин, что на 116,5% больше, чем годом ранее.