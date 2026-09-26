Россияне распробовали «электрички» — продажи подскочили на четверть

Продажи новых электромобилей в России за первые восемь месяцев 2026 года выросли примерно на четверть. Всего с января по август россияне приобрели 8367 новых машин на электротяге, выяснил SHOT со ссылкой на данные «Автостата».

Продажи новых электромобилей в России выросли на 24%. Фото © Telegram / SHOT

Особенно заметно рынок ускорился летом. В июле в стране продали 1540 новых электрокаров — на 22,5% больше, чем годом ранее. А в августе спрос практически удвоился: владельцев нашли уже 2216 машин, что на 105% превышает результат августа 2025-го.

Одновременно резко вырос ввоз электромобилей. Только в июле в Россию импортировали 1210 новых машин — на 116,5% больше, чем годом ранее. При этом всплеск одного месяца пока не переломил общую картину: за январь–июль импорт электрокаров оставался на 11,3% ниже показателя аналогичного периода 2025 года.

Интерес к электрическому транспорту растёт и на Северном Кавказе. По данным SHOT, за восемь месяцев в регионе продали 161 электромобиль — на 42% больше, чем год назад.

Вместе с машинами россияне активнее покупают оборудование для зарядки дома. По данным АТОЛ, которые приводит SHOT, спрос на такие станции увеличился на 64%, а средняя стоимость устройств выросла примерно в полтора раза. Для жителей частных домов возможность заряжать автомобиль на собственной территории остаётся одним из главных преимуществ электрокара.

Ранее Life.ru рассказывал, что россияне стали вдвое чаще покупать персональные зарядные станции для электромобилей. По данным отраслевой ассоциации, дома или на подземном паркинге заряжают машины 59% владельцев электрокаров. Параллельно развивается и общественная инфраструктура: количество зарядных точек в стране продолжает увеличиваться. При этом владельцам квартир установить собственную станцию пока сложнее из-за требований к общедомовому имуществу. Отрасль уже предложила разрешить установку зарядок без согласия всех жильцов дома.