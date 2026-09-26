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Регион
Опубликовано 26 сентября, 07:46

Россияне распробовали «электрички» — продажи подскочили на четверть

SHOT: Продажи новых электромобилей в России выросли на 24%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VStock_A

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VStock_A

Продажи новых электромобилей в России за первые восемь месяцев 2026 года выросли примерно на четверть. Всего с января по август россияне приобрели 8367 новых машин на электротяге, выяснил SHOT со ссылкой на данные «Автостата».

Продажи новых электромобилей в России выросли на 24%. Фото © Telegram / SHOT

Продажи новых электромобилей в России выросли на 24%. Фото © Telegram / SHOT

Особенно заметно рынок ускорился летом. В июле в стране продали 1540 новых электрокаров — на 22,5% больше, чем годом ранее. А в августе спрос практически удвоился: владельцев нашли уже 2216 машин, что на 105% превышает результат августа 2025-го.

Одновременно резко вырос ввоз электромобилей. Только в июле в Россию импортировали 1210 новых машин — на 116,5% больше, чем годом ранее. При этом всплеск одного месяца пока не переломил общую картину: за январь–июль импорт электрокаров оставался на 11,3% ниже показателя аналогичного периода 2025 года.

Интерес к электрическому транспорту растёт и на Северном Кавказе. По данным SHOT, за восемь месяцев в регионе продали 161 электромобиль — на 42% больше, чем год назад.

Вместе с машинами россияне активнее покупают оборудование для зарядки дома. По данным АТОЛ, которые приводит SHOT, спрос на такие станции увеличился на 64%, а средняя стоимость устройств выросла примерно в полтора раза. Для жителей частных домов возможность заряжать автомобиль на собственной территории остаётся одним из главных преимуществ электрокара.

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Ранее Life.ru рассказывал, что россияне стали вдвое чаще покупать персональные зарядные станции для электромобилей. По данным отраслевой ассоциации, дома или на подземном паркинге заряжают машины 59% владельцев электрокаров. Параллельно развивается и общественная инфраструктура: количество зарядных точек в стране продолжает увеличиваться. При этом владельцам квартир установить собственную станцию пока сложнее из-за требований к общедомовому имуществу. Отрасль уже предложила разрешить установку зарядок без согласия всех жильцов дома.

Больше новостей о российском авторынке, новых моделях и технологиях для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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