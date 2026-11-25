Владелец криптообменника MoscaEx Саид Сурхаев заключён под стражу по обвинению в похищении человека. О решении Замоскворецкого районного суда сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Владельца криптообменника MoscaEx Сурхаева отправили в СИЗО на два месяца. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Предприниматель проведёт в СИЗО два месяца. Ему вменяют пункты «а», «в» и «г» части 2 статьи 126 УК РФ — совершение преступления группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и оружия.

По версии следствия, в феврале Сурхаев вместе с предполагаемыми сообщниками назначил потерпевшему встречу в кафе, после которой мужчину вывезли за пределы столицы. На протяжении 12 часов его якобы избивали, пытаясь выяснить, где находится человек, задолжавший бизнесмену деньги. Впоследствии пострадавшего отпустили.

Напомним, о задержании 32-летнего предпринимателя стало известно утром 25 ноября. По данным Mash, речь могла идти о финансовых потерях на несколько миллионов долларов. Офис MoscaEx расположен в башне «Федерация» делового центра «Москва-Сити». В 2025 году компания уже попадала в поле зрения правоохранительных органов в связи с расследованием мошенничества в отношении бывшей главы Корпорации развития Самарской области Ольги Серовой. Женщина лишилась более 421 млн рублей, часть которых могла быть выведена за границу через этот обменный пункт.