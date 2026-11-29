«Владычица морей» осталась без подлодок: СМИ рассказали о кризисе некогда великого британского флота
The Telegraph: Ни одна из пяти ударных подлодок Британии не готова к бою
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Британский подводный флот столкнулся с затяжным кризисом, который может осложнить выполнение обязательств Лондона перед союзниками по НАТО. По данным The Telegraph, с мая ни одна из пяти ударных атомных субмарин класса Astute не находится в боевой готовности.
После окончания холодной войны количество британских подлодок сократилось с 31 до девяти. Некогда считавшийся гордостью Королевских военно-морских сил подводный флот столкнулся с проблемами старения кораблей и затянувшихся ремонтов.
По оценке британского издания, сложившаяся ситуация может ослабить позиции Лондона в случае потенциального противостояния с Россией.
Ранее Life.ru сообщал о намерении Великобритании вложить почти 12 миллиардов долларов в обслуживание ядерного флота. Средства направят на поддержание атомных субмарин. В британском Минобороны рассчитывают, что инвестиции позволят укрепить потенциал ядерного сдерживания страны.
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