Украинские власти не заинтересованы в прекращении боевых действий, поскольку это вынудит их провести выборы и поставит под угрозу сохранение власти. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. По его словам, ещё одной причиной нежелания Киева завершать конфликт являются доходы, которые руководство страны получает во время боевых действий.

Путин высказался о нежелании Киева прекращать боевые действия. Видео © Life.ru

«Складывается впечатление, что сегодняшние власти в Киеве не хотят никакого прекращения боевых действий, потому что нужно будет сразу идти на выборы», — заявил российский лидер.

Путин усомнился в способности нынешнего украинского руководства удержаться у власти по итогам голосования. По его оценке, сохранить свои позиции оно сможет, только «если подтасовывать всё грубо, наверное».

Отдельно президент остановился на финансовой стороне конфликта. Он обвинил украинские власти в хищении национальных ресурсов и средств, поступающих от западных государств. По мнению Путина, завершение боевых действий лишит Киев этих доходов.

«Разворовывая народное достояние самих граждан Украины и разворовывая помощь, которую они получают с Запада. Источник иссякнет», — подчеркнул глава государства.

При этом Путин подтвердил заинтересованность России в прекращении конфликта. Он заявил, что Москва готова продолжать трёхсторонние переговоры по украинскому урегулированию, хотя конкретные сроки нового раунда пока не определены. Президент также отметил, что не видит непреодолимых препятствий для достижения договорённостей, но считает необходимой политическую волю сторон.