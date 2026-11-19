Блогер Игорь Синяк начал зарабатывать на персональных поздравлениях для российских компаний перед Новым годом. О необычном бизнесе и его расценках пишет Telegram-канал Mash Money.

По информации канала, короткое видеопослание продолжительностью до одной минуты обходится заказчикам в 600 евро, или примерно 54 тысячи рублей. Поздравления блогер записывает в формате привычных кружочков в Telegram. Получается, что каждая секунда такого обращения может стоить около 900 рублей.

Для тех, кто хочет более продолжительное выступление, предусмотрен другой тариф. Пятиминутное видео оценивается уже в две тысячи евро, что соответствует примерно 180 тысячам рублей. Среди основных покупателей подобных поздравлений, как утверждается, оказались российские компании, готовящиеся к новогодним корпоративам.

Высокую стоимость Синяк объясняет индивидуальным подходом. Для каждого заказчика он якобы отдельно подбирает текст поздравления и наряд, в котором появится перед камерой. При этом спрос оказался настолько большим, что блогеру приходится записывать праздничные обращения практически без перерыва.

Сам Синяк ранее подтвердил, что количество заказов в этом году его удивило. В своём Telegram-канале он рассказал, что целый день занимается съёмками поздравлений, большая часть которых предназначена для корпоративных праздников. По его словам, среди покупателей есть даже очень крупная компания.

Как утверждает Mash Money, оплатить услуги можно несколькими способами: криптовалютой, через PayPal, российское ИП либо банковские счета во Франции и Таджикистане. При этом блогер продолжает жить в Париже, где ранее рассказывал о дорогостоящих покупках и коллекционировании брендовых сумок.