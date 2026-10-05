Власти Афганистана заявили, что свели выращивание наркотических культур к нулю

Власти Афганистана заявили, что выращивание наркотических культур в стране удалось свести к нулю. Об этом сообщил глава МИД Амир Хан Муттаки по итогам заседания Московского формата консультаций по Афганистану.

«Благодаря мерам, принятым правительством исламского эмирата, выращивание наркотических культур в Афганистане достигло нулевой отметки», — сказал министр.

При этом независимые данные пока не подтверждают полного прекращения таких посевов. Согласно Всемирному докладу ООН о наркотиках за 2026 год, Афганистан остаётся одной из стран, где фиксируется незаконное выращивание опийного мака.

После введённого в 2022 году запрета масштабы производства действительно резко сократились. В документах ООН отмечается, что в последующие годы площади посевов опийного мака в Афганистане были примерно на 95% ниже уровня 2022 года, однако до нуля не опускались.

Ранее Life.ru сообщал, что Сергей Лавров назвал достаточно успешным управление Афганистаном нынешними властями. Глава МИД России отметил, что нынешнее руководство страны контролирует её территорию. Заявление также прозвучало 5 октября на заседании Московского формата консультаций по Афганистану.