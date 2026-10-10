Власти Энергодара призвали жителей срочно найти укрытие из-за налёта БПЛА

Жителей Энергодара в Запорожской области экстренно предупредили о массированной атаке украинских беспилотников. Горожанам рекомендовали немедленно найти безопасное укрытие и воздержаться от выхода на улицу. Соответствующее обращение распространила пресс-служба городского округа в мессенджере MAX.

Местные власти сообщили о высокой угрозе со стороны БПЛА и призвали население соблюдать меры предосторожности. Особое внимание уделили необходимости держаться подальше от окон и не приближаться к потенциально опасным предметам.

«Срочно в укрытие. Не выходите на улицу, держитесь дальше от окон. Не приближайтесь к обломкам и подозрительным предметам», — говорится в официальном предупреждении.

Энергодар расположен рядом с Запорожской атомной электростанцией. Сведения о количестве задействованных в налёте беспилотников, возможных разрушениях и пострадавших в первоначальном сообщении не приводятся.

Ранее Life.ru сообщал о повреждении оборудования Запорожской ТЭС в результате обстрелов территории возле ЗАЭС. По информации пресс-службы атомной станции, удары в конце сентября затронули важные элементы энергетической инфраструктуры. Оборудование теплоэлектростанции пришлось перевести на аварийные источники питания.