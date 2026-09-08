Ситуация с бензином
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Регион
Опубликовано 8 сентября, 01:05

Власти Ирана вдвое повысили стоимость бензина без льгот

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juliya Shangarey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juliya Shangarey

Иран с 8 сентября повысит стоимость бензина для автомобилистов, которые расходуют более 110 литров топлива в месяц. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя правительства Фатиму Мохаджерани.

Первые два лимита, совокупно рассчитанные на 110 литров, останутся без изменений. В их рамках 60 литров можно приобрести по 15 тысяч риалов за литр, ещё 50 литров — по 30 тысяч риалов. Для объёма сверх установленной нормы введут третий тариф — 100 тысяч риалов за литр. По свободному рыночному курсу это около четырёх центов.

Мохаджерани связала изменение стоимости с текущей ситуацией в стране. Решение ранее откладывали из-за опасений новых протестов: в 2019 году повышение цен на бензин уже спровоцировало массовые выступления в Иране. В декабре власти страны частично увеличили стоимость субсидируемого топлива для большинства потребителей. Этот шаг был направлен на сдерживание растущего спроса на бензин.

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Тимур Хингеев
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