Власти Ирана вдвое повысили стоимость бензина без льгот

Иран с 8 сентября повысит стоимость бензина для автомобилистов, которые расходуют более 110 литров топлива в месяц. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя правительства Фатиму Мохаджерани.

Первые два лимита, совокупно рассчитанные на 110 литров, останутся без изменений. В их рамках 60 литров можно приобрести по 15 тысяч риалов за литр, ещё 50 литров — по 30 тысяч риалов. Для объёма сверх установленной нормы введут третий тариф — 100 тысяч риалов за литр. По свободному рыночному курсу это около четырёх центов.

Мохаджерани связала изменение стоимости с текущей ситуацией в стране. Решение ранее откладывали из-за опасений новых протестов: в 2019 году повышение цен на бензин уже спровоцировало массовые выступления в Иране. В декабре власти страны частично увеличили стоимость субсидируемого топлива для большинства потребителей. Этот шаг был направлен на сдерживание растущего спроса на бензин.

Ранее стало известно, что сильнейшее за поколение климатическое явление Эль-Ниньо уже нарушает работу целых отраслей мировой экономики — от морских перевозок до добычи меди и производства кормов. Одной из первых проблемных точек стал Панамский канал. Для прохода каждого судна требуется около 50 млн галлонов пресной воды из озера Гатун, однако с мая по август количество осадков в Панаме оказалось на 34% ниже нормы. Из-за засухи важнейший морской маршрут превращается в узкое место мировой логистики.