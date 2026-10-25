Власти Италии перебросили 500 военных в Милан из-за угрозы новых погромов

Власти Италии перебросили в Милан ещё 500 военнослужащих, опасаясь повторения массовых погромов во время антиправительственных выступлений. Военные усилили охрану города после столкновений протестующих с полицией и разграбления магазинов неделей ранее. Об этом сообщает Associated Press.

Решение приняло правительство премьер-министра Джорджи Мелони. Помимо дополнительных патрулей, власти ужесточили меры против участников беспорядков, в том числе несовершеннолетних. Именно подростки, по данным правоохранителей, составляли значительную часть участников предыдущих погромов.

Накануне новых демонстраций полиция провела масштабные обыски в нескольких итальянских городах. Проверки затронули около 100 человек, включая 51 несовершеннолетнего, подозреваемых в причастности к предыдущим столкновениям. Операции проходили не только в Милане, но и в Генуе, Болонье, Флоренции, Неаполе и других населённых пунктах.

Владельцы магазинов тем временем готовились к худшему. В центре Милана витрины дорогих бутиков закрывали деревянными щитами, а некоторые торговые точки временно прекращали работу. Неделей ранее протестующие разбивали стёкла, грабили магазины и вступали в столкновения с полицейскими.

Новые акции 24 октября прошли сразу в нескольких городах Италии. Их участники выступали против роста стоимости жизни, дорогого жилья, проблем в образовании и политики властей. Отдельные демонстрации были посвящены военным конфликтам и ситуации на Ближнем Востоке.

При этом усиленные меры безопасности позволили избежать повторения масштабных погромов в Милане. Субботняя демонстрация там прошла преимущественно мирно. В Риме и Турине произошли непродолжительные столкновения протестующих с правоохранителями. По данным итальянской полиции, за день по стране девять человек арестовали, ещё 371 временно задержали.

Ранее Life.ru рассказывал, как Милан захлестнули погромы, а в полицию доставили более 200 человек. Около 80% задержанных оказались несовершеннолетними. Участники беспорядков громили рестораны, разбивали витрины, поджигали мусорные контейнеры и забрасывали силовиков камнями. Из-за столкновений власти досрочно закрывали Миланский собор для туристов, а знаменитую галерею Виктора Эммануила II оцепляли. На фоне происходящего премьер Джорджа Мелони созвала совещание по безопасности, а мэр города Джузеппе Сала признал, что масштаб угрозы мог быть недооценён.