Власти Калининградской области опровергли введение «режима цифровой готовности»
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В Калининградской области не вводили «режим цифровой готовности», предусматривающий проверку служебных аккаунтов. Распространяющаяся информация об этом не соответствует действительности, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Мариам Башкирова.
Речь идёт о сообщениях, согласно которым в области якобы устанавливается особый порядок контроля служебных учётных записей. Однако представитель главы региона назвала сведения о введении такого режима фейком.
«В телеграм-канале публикуется фейковый указ губернатора Алексея Беспрозванных, согласно которому в Калининградской области вводится «режим цифровой готовности», который по инициативе Роспотребнадзора предусматривает проверку служебных аккаунтов», — сообщила Башкирова.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предполагаемые планы Польши по нанесению ударов по Калининградской области. По её словам, Россия ответит всеми имеющимися средствами на любую вооружённую агрессию против региона, а война в таком случае будет очень короткой.