Власти Калининградской области опровергли введение «режима цифровой готовности»

В Калининградской области не вводили «режим цифровой готовности», предусматривающий проверку служебных аккаунтов. Распространяющаяся информация об этом не соответствует действительности, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Мариам Башкирова.

Речь идёт о сообщениях, согласно которым в области якобы устанавливается особый порядок контроля служебных учётных записей. Однако представитель главы региона назвала сведения о введении такого режима фейком.

«В телеграм-канале публикуется фейковый указ губернатора Алексея Беспрозванных, согласно которому в Калининградской области вводится «режим цифровой готовности», который по инициативе Роспотребнадзора предусматривает проверку служебных аккаунтов», — сообщила Башкирова.