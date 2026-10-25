Власти Литвы решили перенести захоронение советских солдат в Анталепте

Власти Литвы намерены перенести захоронение советских военнослужащих времён Великой Отечественной войны из центральной части города Анталепте на кладбище. На проведение работ предусмотрели 110 тысяч евро. Об этом сообщила администрация Зарасайского района.

Сейчас могилы советских солдат находятся возле костёла Обретения Святого Креста. Местные власти планируют провести перезахоронение на кладбище и уже объявили конкурс на выбор подрядчика.

При этом точное количество погребённых военнослужащих остаётся неизвестным. Согласно одним официальным данным, возле храма покоятся 272 человека. Другие источники указывают, что в захоронении находятся останки 340 советских воинов.

Конкретные сроки проведения работ местные власти пока не назвали.

Ранее в молдавском городе Бельцы неизвестные сорвали барельеф с изображением советского военнослужащего с памятного знака. Повреждение обнаружили возле Дома офицеров. Это уже второй случай повреждения воинских мемориалов в городе. Обстоятельства происшествия и личности причастных на момент публикации оставались неизвестными. В годы Великой Отечественной войны в Красной армии служили около 400 тысяч уроженцев Молдавии. Примерно 50 тысяч из них получили государственные награды, а 20 человек стали Героями Советского Союза. Ежегодно 9 мая жители республики посещают памятники и воинские захоронения, чтобы почтить память погибших.