Власти Стамбула после поисков заявили об отсутствии львицы, вызвавшей переполох
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Масштабные поиски предполагаемой львицы в турецком Стамбуле завершились безрезультатно. Более того, изучив новые видеозаписи, специалисты пришли к выводу, что животное, из-за которого началась операция, не относится ни к львам, ни к другим крупным кошачьим. Об этом сообщило губернаторство города.
Поиски развернулись в районе Сарыер после сообщений о появлении хищника возле жилых кварталов. Для обследования территории задействовали дроны с тепловизорами, наземные группы специалистов и фотоловушки с датчиками движения. В лесу также раскладывали приманки, рассчитывая обнаружить предполагаемую львицу.
Однако ни одна из предпринятых мер не позволила подтвердить присутствие крупного хищника.
Поиски предполагаемой львицы в лесу. Видео © X / hanifi_bayar
«В ходе поисковых работ в регионе территория обследовалась с воздуха с помощью дронов, оснащённых тепловизионными камерами, и с земли группами специалистов. Также проводилось раскладывание приманок, использовались фотоловушки с датчиками движения. Однако в ходе полевых работ конкретных доказательств присутствия львицы обнаружено не было», — говорится в заявлении властей.
Дополнительное изучение видеозаписей, на которых, предположительно, была запечатлена львица, показало, что животное не принадлежит к крупным кошачьим. Таким образом, первоначальные сообщения о появлении опасного хищника не подтвердились.
На фоне поисков животного в турецких СМИ появились предположения, что инцидент может повлиять на проведение матча Лиги чемпионов между местным «Галатасараем» и английской «Астон Виллой». Однако официальных сообщений о переносе или отмене встречи из-за предполагаемой львицы не поступало.
Напомним, в Стамбуле развернули операцию по поимке львицы, попавшей на камеры. Сотрудники жандармерии увидели подозрительное животное вечером 22 ноября и направили в район группы с тепловизорами.