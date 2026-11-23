Масштабные поиски предполагаемой львицы в турецком Стамбуле завершились безрезультатно. Более того, изучив новые видеозаписи, специалисты пришли к выводу, что животное, из-за которого началась операция, не относится ни к львам, ни к другим крупным кошачьим. Об этом сообщило губернаторство города.

Поиски развернулись в районе Сарыер после сообщений о появлении хищника возле жилых кварталов. Для обследования территории задействовали дроны с тепловизорами, наземные группы специалистов и фотоловушки с датчиками движения. В лесу также раскладывали приманки, рассчитывая обнаружить предполагаемую львицу.

Однако ни одна из предпринятых мер не позволила подтвердить присутствие крупного хищника.

Поиски предполагаемой львицы в лесу. Видео © X / hanifi_bayar

«В ходе поисковых работ в регионе территория обследовалась с воздуха с помощью дронов, оснащённых тепловизионными камерами, и с земли группами специалистов. Также проводилось раскладывание приманок, использовались фотоловушки с датчиками движения. Однако в ходе полевых работ конкретных доказательств присутствия львицы обнаружено не было», — говорится в заявлении властей.

Дополнительное изучение видеозаписей, на которых, предположительно, была запечатлена львица, показало, что животное не принадлежит к крупным кошачьим. Таким образом, первоначальные сообщения о появлении опасного хищника не подтвердились.

На фоне поисков животного в турецких СМИ появились предположения, что инцидент может повлиять на проведение матча Лиги чемпионов между местным «Галатасараем» и английской «Астон Виллой». Однако официальных сообщений о переносе или отмене встречи из-за предполагаемой львицы не поступало.