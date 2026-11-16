Власти Владивостока больше не рассматривают вопрос о переносе памятника писателю Александру Солженицыну с Корабельной набережной. Монумент останется на прежнем месте, несмотря на ранее объявленные планы установить его в другом районе города. Об этом сообщили в администрации Владивостока в ответ на запрос PrimaMedia.

«В настоящее время скульптура находится по месту установки. Вопрос о переносе скульптуры не рассматривается», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Изначально памятник собирались переместить в сквер Веры и Надежды на улице Овчинникова. 20 октября его демонтировали и вывезли с набережной, однако уже на следующий день вернули обратно.

Тогда городские власти объяснили решение неподходящими размерами скульптуры для нового места. Монумент оказался слишком высоким и массивным для небольшого сквера. В администрации обещали подготовить площадку и позднее всё же завершить перенос.

Теперь от этих планов отказались. В мэрии также пояснили, что памятник находится в муниципальной собственности и не имеет статуса объекта культурного наследия. Общественные слушания по вопросу его перемещения не проводились, поскольку законодательство не предусматривает такой процедуры для малых архитектурных форм.

Памятник Солженицыну установили на Корабельной набережной в сентябре 2015 года. Его появление приурочили к памяти о возвращении писателя в Россию в 1994 году после многолетней эмиграции. Именно Владивосток стал первым российским городом, который он посетил после возвращения из США.

Ранее Life.ru рассказывал, что памятник Александру Солженицыну временно вернули на Корабельную набережную Владивостока после жалоб жителей на новое место установки. Тогда городские власти ещё рассчитывали повторно перевезти скульптуру после подготовки площадки.