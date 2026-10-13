Влетел на 4,3 млн: Россиянин на задекларировал элитные часы и заплатил половину их стоимости

В аэропорту Домодедово у россиянина нашли дорогие наручные часы, которые он не внёс в декларацию. Стоимость изделия превысила 9,4 миллиона рублей, сообщила Life.ru пресс-секретарь Домодедовской таможни Елена Мартынова.

В Домодедово у пассажира нашли часы за 9,4 млн рублей без декларации. Фото © Пресс-служба Домодедовской таможни

38-летний мужчина прилетел из Дубая и пошёл через «зелёный» коридор. Инспекторы остановили его для досмотра. Пассажир снял часы F.P.JOURNE Invenit et Fecit серого цвета и показал их таможенникам.

По словам россиянина, с этими часами он ранее вылетал из страны, но не декларировал их. Не стал он этого делать и при возвращении.

Таможня в Домодедово оштрафовала пассажира на 4,3 млн за часы без декларации. Видео © Пресс-служба Домодедовской таможни

Экспертиза подтвердила, что изделие новое и оригинальное. Корпус сделан из титана и нержавеющей стали, стекло — сапфировое.

На пассажира завели дело об административном нарушении — за то, что не задекларировал товар. Ему выписали штраф в 4,3 миллиона рублей.

В ФТС советуют заявлять о дорогих вещах ещё при вылете из России. Декларация подтверждает, что ценности принадлежат человеку, и освобождает от пошлины при обратном ввозе.

Как ранее сообщал Life.ru, в Домодедово у 30-летнего россиянина, прилетевшего из Дубая, таможенники изъяли три незадекларированные сумки Hermes общей стоимостью 6,2 млн рублей. Пассажир выбрал «зелёный» коридор, однако во время выборочной проверки инспекторов заинтересовали целлофановые пакеты в его ручной клади, внутри которых оказались фирменные коробки с дорогостоящими аксессуарами. Таможенники обнаружили белую и синюю модели Kelly, а также чёрную Birkin. Мужчина заявил, что пакеты передал ему незнакомец в Дубае, поэтому о содержимом он якобы не знал.