Возможное введение виз для россиян в Молдавии практически не отразится на отечественном туристическом рынке. Направление уже давно не пользуется заметным спросом среди организованных путешественников, поэтому новые ограничения вряд ли повлияют на продажи туров. Об этом РИА «Новости» рассказал эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов.

«В масштабах российского выездного рынка введение виз практически не имеет эффекта: влиять не на что. На объём выездного потока и продажи туроператоров это не повлияет», — заявил специалист.

По словам Абасова, Молдавия занимает незначительное место в структуре российского выездного туризма. При этом поездки в республику связаны преимущественно не с отдыхом, а с транзитом, посещением родственников и другими личными обстоятельствами.

Эксперт отметил, что в статистике турпотока с 2023 года по первое полугодие 2026-го по Молдавии фиксировались нулевые значения. По его оценке, это свидетельствует о практически полном отсутствии измеримого туристического спроса на направление.

Однако введение виз всё же может создать неудобства для граждан, которые ездят в Молдавию по личным делам или навещают близких. Им придётся проходить дополнительные консульские процедуры.

«Единственное возможное последствие — снижение удобства для остаточного личного и диаспорного коридора из-за появления консульской процедуры», — пояснил Абасов.

Пока для россиян сохраняется безвизовый въезд в Молдавию с возможностью находиться в стране до 90 дней в течение 180 суток.