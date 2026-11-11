Вместе 46 лет: Москвичка попала в реанимацию с «разбитым сердцем» из-за болезни мужа
В Москве у женщины возник «синдром разбитого сердца» из-за переживаний за мужа
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Москве 73-летняя женщина оказалась в реанимации из-за сильных переживаний за мужа, которого экстренно госпитализировали с опасным заболеванием. У пенсионерки развился так называемый синдром разбитого сердца, приведший к сердечной недостаточности. Врачи ГКБ имени Ерамишанцева сумели спасти обоих супругов, проживших вместе 46 лет. Об этом сообщили в столичном Депздраве.
Сначала помощь понадобилась 72-летнему Геннадию. Мужчина начал терять сознание дома, а обследование выявило тромбоэмболию лёгочной артерии — тромбы нарушили кровоток в сосудах лёгких. Медики экстренно ввели препарат для их растворения и смогли стабилизировать состояние пациента.
Всё это время рядом находилась его жена Елена. Однако спустя три дня после госпитализации мужа женщине самой потребовалась скорая помощь. После очередного посещения больницы у неё резко участилось сердцебиение, пульс достиг 150 ударов в минуту, появилась боль в груди.
Врачи первоначально заподозрили инфаркт, но обследование показало другую патологию — синдром такоцубо, который также называют синдромом разбитого сердца. На фоне сильного стресса часть сердечной мышцы временно перестала нормально сокращаться.
«У пациентки из-за сильного стресса часть сердечной мышцы временно перестала нормально сокращаться, что привело к сердечной недостаточности», — объяснила заведующая кардиологическим отделением Анна Гаскина.
Даже оказавшись в реанимации, Елена продолжала беспокоиться прежде всего о супруге. Она попросила врачей не сообщать Геннадию о её госпитализации, опасаясь, что лишние переживания ухудшат его состояние. Мужчина узнал о случившемся лишь после того, как обоих перевели в соседние палаты кардиологического отделения. Сейчас супруги уже выписаны и восстанавливаются дома. Геннадий и Елена поженились 2 августа 1980 года, а через четыре года планируют отметить золотую свадьбу.
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