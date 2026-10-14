Вместо бриллиантов — тряпка и швабра: Карди Би удивила фанатов необычным празднованием 34-летия

Американская рэперша Карди Би неожиданно сменила роскошные наряды на домашнюю одежду и взялась за уборку в доме родственников. Певица приехала в Доминиканскую Республику отпраздновать 34-летие, но вместо светских мероприятий провела время с семьёй и попала на видео во время домашних хлопот. Кадры быстро разошлись по соцсетям.

Карди Би отметила 34-летие в Доминикане и попала на видео за уборкой дома. Видео © TikTok/ papabardi

На записи исполнительница моет пол и помогает наводить порядок в доме родственников по отцовской линии в городке Кастаньюэлас провинции Монте-Кристи. Судя по кадрам, звезда совершенно спокойно относится к домашней работе и не пытается переложить её на других.

Пользователи соцсетей оценили семейную атмосферу и начали шутить, что даже мировая известность не освобождает от домашних обязанностей. Особенно их позабавил контраст между сценическим образом рэперши и тем, как буднично она занимается уборкой.

Карди Би исполнилось 34 года 11 октября. День рождения артистка отметила в кругу близких. Хотя певица родилась и выросла в Нью-Йорке, с Доминиканой её связывают семейные корни. Отец артистки Карлос Альмансар родом из этой страны, а сама она регулярно приезжает туда и знакомит детей с местными традициями.

Ранее Карди Би откровенно рассказывала поклонникам о пластических операциях и изменениях во внешности. Как сообщал Life.ru 31 июля, рэперша призналась, что больше не планирует хирургически уменьшать ягодицы, несмотря на критику в соцсетях. По словам артистки, в январе 2024 года она уже избавилась от части ранее введённых филлеров и уменьшила объём ягодиц.